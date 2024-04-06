مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي الخفيف خلال إجازة عيد الفطر

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع مواعيد مترو الأنفاق بالخطوط الثلالثة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كذلك مواعيد القطار الكهربائي الخفيف، ومواعيد التقاء خطوط المترو في المحطات التبادلية، حيث تبدأ إجازة عيد الفطر من الثلاثاء الموافق 9 إبريل 2024 حتى الأحد الموافق 14 إبريل 2024 .

مواعيد الخط الأول والثاني :-

تبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الإنتهائية من الساعة 5:15 صباحا طوال العام.

قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 صباحا.

قيام أخر قطار للخط الأول من محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحا

قيام أخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:40 صباحا .

يتم مقابلة أخر القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1:00 صباحا

ينتهى تبادل الركاب بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة وبين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:10 صباحا.

قيام أول قطار للخط الثالث من محطتى العتبة وجمال عبدالناصر الساعة 7:15 صباحا .

مواعيد الخط الثالث :-

قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 7:15 صباحًا .

قيام أول قطار من محطة محور روض الفرج في تمام الساعة 7:15 صباحًا .

قيام أخر قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 11:31 مساءً .

قيام أخر قطار من محطة محور روض الفرج في تمام الساعة 11:53 مساءً .

أخر قطارات مقابلة مع الخط الأول بمحطة ناصر 12:10 صباحا .

أخر قطارات مقابلة مع الخط الثاني بمحطة العتبة 12:10 صباحا.

مواعيد القطار الكهربائي LRT :-

قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 6:00 صباحًا .

قيام أول قطار من محطة الفنون والثقافة في تمام الساعة 6:05 صباحًا .

قيام أخر قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 11:30 مساءً .

قيام أخر قطار من محطة الفنون والثقافة في تمام الساعة 11:05 مساءً .