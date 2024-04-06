مصلحة الجمارك تبدأ تطبيق السماح بتصدير البصل للخارج دون قيود

كتب هانى الحوتى

بدأت مصلحة الجمارك، تطبيق قرار وزارة التجارة والصناعة، بالسماح بتصدير البصل بأنواعه للخارج دون قيود.

يأتي ذلك بعد انتهاء قرار وزارة التجارة والصناعة، بشأن حظر تصدير كافة أصناف البصل الطازج لمدة 3 شهور، بنهاية شهر مارس الماضي.



وسبق أن طالبت جمعية رجال الأعمال، بفتح باب تصدير البصل، مستندة على بيانات وزارة الزراعة، بأن حجم إنتاج البصل 3 ملايين طن، في حين يصل حجم الاستهلاك في حدود 1.8 مليون طن وبالتالي هناك فائض كافي للسوق المحلية والتصديري خاصة من البصل الأبيض الجاهز.

وحسب الجمعية، فأن لا يمكن مد قرار وقف التصدير، وفقًا لالتزامها كعضو في اتفاقية التجارة العالمية WTO، والتي تنص على أنه يحق للدول الأعضاء أن تمنع تصدير محاصيل معينة لفترة محددة ويجوز تجديد قرارها ولكن بعد ذلك لا يمكنها الاستمرار في منع تصديرها في إطار ضرورة إتاحة الإنتاج للأسواق العالمية.

وزاد حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الموسم التصديري 2022-2023 لتصل إلى 5.669 مليون طن مقابل 4.385 مليون طن خلال الموسم السابق له بنسبة ارتفاع بلغت 29.2%، وزادت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية إلى 3.566 مليار دولار في مقابل 2.860 مليار دولار خلال الموسم التصديري 2021-2022 بنسبة 24.6%.

استحوذت صادرات "البصل الطازج" على 11% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 635 ألف طن بقيمة 223 مليون دولار مستحوذة على 6% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.