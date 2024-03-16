مصلحة الجمارك: 690 مليون دولار قيمة تحويلات مبادرة استيراد السيارات حتى الآن

كتب - أحمد يعقوب

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن قيمة تحويلات مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج بلغت نحو 690 مليون دولار، حتى الآن.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك إن 470 ألفًا من المواطنين المقيمين بالخارج سجلوا طلباتهم فى التطبيق الإلكتروني لمبادرة تيسير استيراد السيارات حتى الآن، حيث قاموا بفتح حسابات إلكترونية على هذه المنصة الرقمية، وكتبوا بياناتهم ورفعوا المستندات وتم إخطارهم بالرسوم المستحقة.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن هناك خطًا ساخنًا دوليًا رقم «15460» للرد الفورى على أي استفسارات من رواد هذه المبادرة، فضلًا على وجود لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما فى ذلك أيام الأجازات والعطلات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركى.

وأعلنت وزارة المالية عن الإفراج النهائي عن 25 ألف سيارة للمواطنين المقيمين بالخارج ضمن مبادرة تيسير استيراد السيارات.

وأكدت وزارة المالية على تسهيل إجراءات استفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة وما تتضمنه من تيسيرات، وتعزيز التواصل المباشر مع كل من يرغب فى استيراد سيارات وفق الضوابط المقررة.

ويحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الانضمام للمبادرة طالما استوفى الشروط.

وأكدت الوزارة أنه مع قرب الانتهاء من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، أنه تم إصدار 250 ألف موافقة استيرادية صالحة لمدة 5 سنوات ويجوز خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها فى أي وقت.