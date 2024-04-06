مصرع عامل صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالبلينا فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 68 سنة مصرعه عقب اصطدام إحدى القطارات به حال عبوره لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزى، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة عامل عقب إصطدام إحدى القطارات به بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وتم نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف جهة التحقيق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا جنوب سوهاج بورود محضر من قسم شرطة النقل المواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد البلينا بإصطدام القطار أسوان – القاهرة بالمدعو منير ع د ق 68 سنة عامل ومقيم مركز البلينا حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه دائرة المركز مما أدي لوفاته وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي البلينا المركزي وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

وبسؤال زوجته المدعوة مريم ر ع 55 سنة ربة منزل ومقيمه بذات الناحية بمضمون ما سبق ونفت الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.