"أوقاف" سوهاج تحتفل بليلة القدر بمسجد العارف بالله بحضور نائب المحافظ.. صور

سوهاج - محمود مقبول

احتفلت مديرية أوقاف سوهاج مساء اليوم الجمعة، الـ27 من شهر رمضان لعام 1445هجرية، الخامس من أبريل 2024 م، بعد صلاة العشاء بليلة القدر، من مسجد "العارف بالله"، وذلك بخضور أحمد سامى القاضي نائبا عن محافظ سوهاج وأحمد الشطورى رئيس حى غرب والدكتورمحمد حسني عبدالرحيم، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج وعدد من والشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب ورجال الدين من الأزهر والأوقاف بسوهاج.

شارك في الاحتفالية الشيخ صلاح محمد بريقى، مدير الدعوة والشيخ خالد حب النبى مفتش متابعه والشيخ على محمد خليل مسئول الإرشاد الدينى والشيخ محمد السيد رئيس قسم المساجد مدير إدارة بندر سوهاج ومدير إدارة مركز سوهاج والشيخ محمد السيد إمام مسجد العارف.

شهد أحمد سامى القاضي تائب محافظ سوهاج مساء اليوم الجمعة الـ 27 من شهر رمضان لعام 1445هجرية، الخامس من أبريل 2024 م، بعد صلاة العشاء احتفالية مديرية الأوقاف بليلة القدر بمسجد العارف بالله، وذلك بخضور الدكتورمحمد حسني عبدالرحيم، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج وأحمد الشطورى رئيس حى غرب وعدد من والشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب ورجال الدين من الأزهر والأوقاف بسوهاج.

بدأ الاحتفال بتلوه لآيات الذكر الحكيم وألقى الدكتورمحمد حسني عبدالرحيم ،وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أكد فيها فضائل الشهر الكريم وفضل ليلة القدر ودعوة الصائم التى لا ترد وحفظ المولى عز وجل لمصر والتى ذكرت فى القرآن الكريم خمس مرات صراحة و30 مرة مستترة.

وأشار إلى تفضيل الرسول الكريم صل الله عليه وسلم للمصريين وخاصة الجندى المصرى فى الحديث الشريف عن عمر بن العاص حدثنى عمر أنه سمع رسول الله يقول: (إذا فتح الله عليكم مصر بعدى فاتخذوا فيها جنداً كثيفاً، فذلك الجند خير أجناد الأرض) قال أبو بكر: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: "إنهم فى رباط إلى يوم القيامة".



أوقاف سوهاج تحتفل بليلة القدر



جموع المصلين بالمسجد فى الإحتفالية



رئيس حى غرب بالإجتفالية



صلاة العشاء قبل الإحتفالية



قيادات الأوقاف والأزهر



مشاركة المصلين بإجتفالية ليلة القدر



نائب المحافظ ب‘حتفالية ليلة القدر