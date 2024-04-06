محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال توسعة ورفع كفاءة دائرى العاصمة وإنهاء المرافق

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، أعمال تغطية المجاري المائية ورصف طريق"أبوعمر" شرق مدينة كفرالشيخ، بطول 950 متر ضمن خطة توسعة ورفع كفاءة طريق كفرالشيخ الدائرى، لتصل أعمال التوسعة 12 مترًا في الإتجاهين، موجهًا برفع كفاءة منظومة الإنارة بالطريق، ورفع كفاءة المرافق والبنية الأساسية بالطريق قبل البدء في أعمال الرصف، وذلك بحضور محمد رأفت، معاون محافظ كفرالشيخ، اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم التجهيز لرصف طريق أبوعمر بطول 950مترًا بهدف توسعة ورفع كفاءة "دائرى العاصمة" لربط القطاع الشمالي الشرقي لمدينة كفرالشيخ، بداية من الكوبرى الأزرق شرقًا حتى الربط برافد بلطيم - الدولى الساحلى شمالًا، قائلاً : " أنه محورًا جديدًا للتنمية ولتخفيف التكدس والزحام عن مناطق مدينة كفرالشسخ، وتسهيل حركة مرور المركبات وتحسين الخدمات للمواطنين"، ولاسيما أن " دائرى العاصمة " مخطط له ربط شرق وغرب العاصمة بروافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا» و«كفر الشيخ - المحلة»، ورافد «كفر الشيخ - بلطيم»، لتيسير الحركة المرورية وتحسين الخدمات وسهولة التنقل بين تلك المحاور التى تساهم فى دفع عجلة التنمية وتحقيق نقلة نوعية فى خدمات النقل وتلبيةً احتياجات المواطنين.



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