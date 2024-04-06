اليوم السابع
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وإجراءات صارمة حيال المخالفين..

محافظ كفرالشيخ: حملات لتطبيق التعريفة الموحدة للتاكسى والتوكتوك

السبت، 06 أبريل 2024 07:17 م
محافظ كفرالشيخ: حملات لتطبيق التعريفة الموحدة للتاكسى والتوكتوك محافظ كفر الشيخ يتابع وضع ملصقات لتعريفة الركوب
كفر الشيخ- محمد سليمان

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وجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، باستمرار حملات تطبيق التعريفة الموحدة لمركبات التاكسى والمقررة 10 جنيهات، وترقيم وتكويد مركبات التوكتوك ووضع ملصقات التعريفة المقررة 5 جنيهات، علي مركبات التوك توك على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على تكثيف الحملات الرقابية على خطوط سير هذه المركبات، وإعلان التعريفة الموحدة في أماكن واضحة على المركبات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يخالف التعريفة المقررة، فضلًا عن ضبط المركبات المخالفة في جميع أنحاء المحافظة، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان عدم استغلالهم من قبل بعض السائقين، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء دكتور سامح العزب، مدير الإدارة العامة للمرور بكفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف لمتابعة الإلتزام بالأجرة المقررة وخطوط السير لسيارات التاكسي والتوكتوك، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشدداً بتكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أي محاولة لإستغلال المواطنين والتواصل معهم ميدانيًا.

وتناشد محافظة كفرالشيخ المواطنين بالتمسك بحقهم في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تحصيل أي مبالغ أزيد من الأجرة المقررة، لمركبات التاكسي والتوكتوك، علي الخط الساخن 114، والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.







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