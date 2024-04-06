محافظ سوهاج يشهد فعاليات ختام الدورة الرمضانية بمركز شباب "الصلعا"

سوهاج عمرو خلف

شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، فعاليات ختام الدورة الرمضانية كرة قدم خماسي بمركز شباب قرية الصلعا، التابعة لمركز سوهاج، بحضور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والنائب أحمد عواجة، والنائب حاتم مبارك، والنائب ياسر نصر، والنائبة مي ببوح، أعضاء مجلس النواب، ومحمد ابو الوفا عضو اتحاد الكرة المصري، والمستشار أحمد الجرف رئيس مجلس إدارة مركز شباب الصلعا، ولفيف من أهالي وأبناء قرية الصلعا، والقرى المجاورة.

بدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي عن أبرز الأنشطة بمركز شباب الصلعا، ثم المباراة النهائية للدورة الرمضانية فى كرة القدم الخماسي بين فريقي " الطواحين، ونجوم إمام "، والتى انتهت بفوز فريق الطواحين بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، واختتمت الفعاليات بقيام المحافظ بتكريم الفرق الفائزة فى الدورة، ومنحهم الجوائز والكؤوس.

وهنأ محافظ سوهاج الفرق الفائزة، معبرا عن سعادته بالتواجد وسط أهالي قرية الصلعا والمشاركة في هذه الأمسية الرياضية الرائعة، مشيدا بالتنظيم الرائع للدورة.

ومن جانبه قال وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الدورة الرمضانية للمركز هذا العام شهدت مشاركة 32 فريق منهم 27 فريق من القرى المجاورة لقرية الصلعا، مشيرا أن الفعاليات اتسمت بالروح الرياضية وحسن التنظيم، موجها الشكر للمحافظ على حضوره، ودعمه الدائم لجميع أنشطة الشباب والرياضة بسوهاج.

