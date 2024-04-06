محافظ جنوب سيناء يكرم أعضاء لجان البت الخاصة بطلبات التصالح فى البناء المخالف

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، أعضاء لجان البت بطلبات التصالح على أعمال البناء المخالف بالقانون رقم 17 لسنة 2019 لجهودهم المتميزة والانتهاء من اللجان بطور سيناء .



وجاء المكرمين كالتالي: - الدكتور عمرو العوفي خبير بمكتب المحافظ ورئيس لجنة البت الدائمة بالتقنين والتصالح علي أعمال البناء بمدن المحافظة، المهندسة دعاء محمد حمزة رئيس قطاع خليج العقبة بهيئة الابنية التعليمية وعضو لجنة البت الدائمة بطلبات التصالح علي أعمال البناء بالمحافظة، المهندسة إيمان علي عبد الله الصعيدي مهندسة مشرفة بهيئة الأبنية التعليمية وعضو لجنة البت الدائمة بطلبات التصالح علي أعمال البناء بالمحافظة، أحمد الشحات شعبان الحضري نائب رئيس مدينة طور سيناء، المهندس محمد حافظ السيد مدير المشروعات بالإدارة الهندسية بمدينة طور سيناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن، وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.