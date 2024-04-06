محافظ جنوب سيناء يتفقد قافلة لبيع السلع فى طور سيناء بتخفيضات تصل 30%

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، قافلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، أثناء اصطفافها أمام الديوان العام بمدينة طور سيناء فى إطار مجهودات المحافظ وتواصله مع كل الجهات المعنية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بنسب تخفيض مناسبة، والتي تزور المحافظة مرتين شهريا وقبل المناسبات المختلفة.

وأعطي المحافظ، إشارة البدء نحو الانطلاق علي مدن المحافظة المختلفة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين علي مستوى مدن المحافظة.

رافقه الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وذلك في إطار التنسيق مع جهاز المشروعات الوطنية، بتوفير عدد 10 سيارات، بواقع 4 سيارات حمولة 20 طنا و6 سيارات حمولة 1.5 طن ثلاجة محملة بأصناف السلع الغذائية (جافة/ مجمدات) لتلبية احتياجات ومطالب أهالي جنوب سيناء، حيث يتم توفيرها مرتين شهريا، من أمام ديوان عام المحافظة بطور سيناء، وبالنسبة لباقي مدن المحافظة يتم التحرك اليومي للعربات حمولة 1.5 طن من الساعة السابعة صباحا إلي قري ومدن المحافظة والبيع حتى الساعة الثالثة عصرا بكل مدينة، علي أن يتم استعواض السلع الغذائية المباعة من عربات المنافذ يوميا والبيع بأسعار مناسبة ومخفضة للجمهور.