محافظ جنوب سيناء: تسليم ملابس العيد وأجهزة كهربائية للمقبلات على الزواج

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شهد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم، الاحتفالية الكبرى المقامة بمركز تمكين المرأة بطور سيناء، بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم، والتي جائت تزامنا مع ليلة القدر وعيد الفطر المبارك.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الدولة حريصة علي رعاية الأيتام وذوي الهمم والأسر الأولي بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، ولفيف من مديري المديريات بالمحافظة.

وشملت الاحتفالية تسليم أجهزة كهربائية لعدد 20 فتاة من أبناء المحافظة الأيتام من المقبلات علي الزواج، عبارة عن (ثلاجة وغسالة وبوتاجاز)، وسط مشاعر الفرح والسرور من الجميع، ووعد المحافظ لحضور زفاف أحد الفتيات بناء علي طلبها.



وتضمنت الاحتفالية ايضا توزيع ملابس العيد وكراتين مواد غذائية وعيدية قدرها 200 جنيه لكل طفل، علي عدد 200 طفل من الأيتام بالمحافظة، ودعا محافظ جنوب سيناء الجميع لحضور حفل إفطار جماعي برعاية المحافظ.

وأشار إلى أن المحافظة تحرص على تنظيم هذا الحفل باستمرار كل عام حرصًا منها على إدخال الفرحة على الأيتام مؤكداً على ضرورة التكافل لمساعدة مثل هذه الأسر ممن فقدت عائلها لتكون نواةً صالحةً فى بناء المجتمع، مؤكدا علي حرص الدولة على الاهتمام برعاية الايتام والاطفال وذوي الهمم والأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقدم محافظ جنوب سيناء التهنئة للعرايس معربًا عن سعادته الغامرة بمشاركته فرحتهم، متمنيا لهم حياة زوجية سعيدة، وأكد فوده ان حضوره تلك الاحتفالية كل عام تعطينا جميعا طاقة إيجابية كبيرة.



احتفالية لتسليم ملابس العيد واجهزة كهربائية للمقبلات علي الزواج



احتفالية لتسليم ملابس العيد واجهزة كهربائية للمقبلات علي الزواج



احتفالية لتسليم ملابس العيد واجهزة كهربائية للمقبلات علي الزواج



احتفالية لتسليم ملابس العيد واجهزة كهربائية للمقبلات علي الزواج



احتفالية لتسليم ملابس العيد واجهزة كهربائية للمقبلات علي الزواج



احتفالية لتسليم ملابس العيد واجهزة كهربائية للمقبلات علي الزواج