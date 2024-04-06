اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يصدق على 800 حالة قرار تصالح على مخالفات البناء “نموذج 10"

السبت، 06 أبريل 2024 02:29 م
محافظ جنوب سيناء يصدق على 800 حالة قرار تصالح على مخالفات البناء “نموذج 10" محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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صدق اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، على عدد "2"  قرارات لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة ابو زنيمة" نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء نادر علام رئيس مدينة ابوزنيمة، بمكتب المحافظ بالديوان العام بطور سيناء .

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة ابو زنيمة 199 حالات تصالح علي مخالفات البناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها

كما صدق اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على عدد "2" قرار لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء " نموذج 10" وذلك خلال عرض مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء 601 حالة تصالح علي مخالفات البناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها


 







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