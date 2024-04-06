ما سبب مرض القلب التاجي؟.. الأعراض وطرق الوقاية

كتب حسام الشقويرى

تحدث حالة مرض القلب التاجى عندما يكون تدفق الدم إلى عضلة القلب محدودًا بسبب نمو الترسبات الناتجة عن الكوليسترول الشمعي في جدران الشريان التاجي، وهو ما يؤثر على الشرايين الكبيرة الموجودة على سطح القلب، وقد تؤدي هذه اللوحة إلى تضييق الشرايين بمرور الوقت، ويمكن لعملية التضييق هذه، التي تسمى تصلب الشرايين، أن تمنع بعض أو كل تدفق الدم. وفقا لما نشره موقع healthday

ويمكن أن يشير ضغط الصدر أو الألم أو الضيق إلى الإصابة بأمراض القلب التاجية، ومن العلامات أيضًا ضيق التنفس والتعب، كما تشمل الأعراض الأخرى الضعف أو الدوار أو الغثيان أو العرق البارد أو الألم في الذراعين أو الكتف، وبالنسبة للبعض، قد يكون العرض الكبير هو نوبة قلبية فعلية .

علاجات أمراض القلب التاجية

يمكن أن تساعد مجموعة متنوعة من الاختبارات في تشخيص الحالة. وتشمل العلاجات الإجراءات الجراحية لاستعادة تدفق الدم، تشمل الخيارات الجراحية ضع الدعامات، وجراحة الشريان التاجي وجراحة القلب ويمكن للأدوية علاج عوامل الخطر.

كيفية الوقاية من أمراض القلب التاجية

من الممكن الوقاية من هذا المرض أو حدوث المزيد من الضرر بمجرد تشخيصه، ومنها ضرورة الإقلاع عن التدخين على الفور، و ممارسة التمارين الرياضية بكثافة متوسطة إلى قوية لمدة 30 دقيقة يوميًا، والنظام الغذائي الصحي يمكن أن يشمل استبدال الزبدة والدهون المشبعة الأخرى بزيت الزيتون وزيت الكانولا.



ولا ترش الملح على الطعام، لأن ذلك يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وفشل القلب و الشرايين.

وتظهر أحدث إحصائيات جمعية القلب الأمريكية أن معدل انتشار أمراض القلب والأوعية الدموية كان 48.6% لدى البالغين من العمر 20 عامًا فما فوق. تشمل أرقام الأمراض القلبية الوعائية المصابين بأمراض القلب التاجية وفشل القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم.