لو كنت من سكان مدينة نصر.. هتروح فين فى العيد؟ .. 5 أماكن هاتبهرك

كتبت منال العيسوي

خلال إجازات العيد والعطلات الرسمية، البعض يفضل قضاء الإجازة فى المنزل، ربما لارتفاع تكاليف الخروج، أو لبعد أماكن الخروج ، لكن حال وجد بالقرب من منزله مكان يمكنه الاستمتاع فيه هو وأسرته، فعلى الفور يبدأ يخطط للخروجة، سكان مدينة نصر من أكثر الناس الذين لا يغادرونها خلال الإجازات فهم ليسوا بحاجة للذهاب إلى النصف الآخر من المدينة لقضاء يومٍ ممتع، وذلك لأن لديهم أماكن مميزة للخروج يشاركهم فيها سكان المناطق المجاورة لهم.

يوجد فى مدينة نصر 5 أماكن تقصدها الأسر والعائلات منها حديقة الطفل ومدينة الثلج والألعاب النايية، والحديقة الدولية ومركز البولينج.

أولا حديقة الطفل

حديقة الطفل الموجودة فى شارع عبدالرازق السنهوري المتفرع من شارع مكرم عبيد، الوجهة الأولى الخروجات العائلية منذ افتتاحها، ومع تطويرها مؤخرا أصبحت رائعة وبها العديد من الخدمات من أماكن للجلوس، ومسارات المشى، ومحلات البقالة، والمطاعم ومنافذ بيع المشروبات، وسعر التذكرة لدخول للحديقة 20 جنيها للفرد.

ثانيا: مدينة الالعاب

من افضل الاماكن فى مدينة نصر ، لخروج الاطفال والأسر فهى تصلح لاستقبال الكبار والصغار فى مدينة نصر بسيتي سنتر ألماظة فى النزهة، وسعر كارت الألعاب 60 جنيها.

ثالثا: الحديقة الدولية

رابعا: مدينة الثلج

تقع الحديقة الدولية لشارع عباس العقاد، وتعد من الحدائق ذات المساحات الشاسعة التى تمنح الخصوصية لزوارها وبها عشرات المناطق الطبيعية الرائعة كما يوجد بها مسارات للركوب الدراجات والتزلج، وعدد من المطاعم المتنوعة، والملاهي للأطفال، وايضا ملاعب للعبة كرة القدم، وعدد من الألعاب الحركية الصغيرة، وبها حديقة حيوان صغيرة ، وسعر تذكرتها 30 جنيه

مدينة الثلج من الأماكن الموجودة فى مول سيتى ستارز بالدور الثامن وبها عدد من الألعاب الشيقة، ويمكن التزلج على الجليد ولعبة سيارات التصادم، وكذلك ركوب دراجات الثلج، والطاحونة الثلجية، حيث يوجد مدرب خاص لتعليم التزلج مثل المحترفين، وتبدأ أسعار التذاكر من 300 جنيه.





خامسا :مركز البولينج الدولي

مركز البولينج الدولي يوجد فى شارع صلاح سالم، خلف بانوراما حرب أكتوبر، ويعد من أشهر مراكز البولينج في مصر لإقامة بطولات عالمية، ولا يقتصر على البولينج فقط وإنما يوجد به عدد من الألعاب منها البلياردو والهوكي الهوائى، والبلايستشن وتنس الطاولة، وتذكرة الدخول شاملة انتظار السيارات 30 جنيها.