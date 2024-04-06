اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن تطعيم النكاف من مسلسل الكبير أوي 8

السبت، 06 أبريل 2024 09:00 م
كل ما تريد معرفته عن تطعيم النكاف من مسلسل الكبير أوي 8 الكبير
كتبت إيناس البنا

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شهدت أحداث حلقة مسلسل الكبير أوى ذكر تطعيم النكاف خلال الحلقة 26 ضمن أحداث المسلسل، وهو ضمن أحد مسلسلات الشركة المتحدة فى السباق الرمضانى 2024.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن النكاف هو مرض معدٍ يسببه فيروس، ويبدأ مرض النكاف عادةً بالحمى والصداع وآلام العضلات والتعب وفقدان الشهية. بعد ذلك، سيعاني معظم الأشخاص من تورم الغدد اللعابية (غالبًا ما يشار إليه باسم التهاب الغدة النكفية عندما تتضخم الغدة النكفية، الموجودة أمام الأذن وأسفلها). هذا هو ما يسبب الخدين المنتفخين والفك المتورم.

يمكن الوقاية من النكاف باستخدام لقاح MMR، وهذا يحمي من ثلاثة أمراض: الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، يوصى الأطفال بالحصول على جرعتين من لقاح MMR، بدءًا من الجرعة الأولى عند عمر 12 إلى 15 شهرًا، والجرعة الثانية عند عمر 4 إلى 6 سنوات، ويجب أيضًا أن يكون المراهقون والبالغون على اطلاع دائم بتطعيم MMR.

وفقا لمركز السيطرة على الامراض والوقاية منه ، فإن لقاح MMR آمن وفعال للغاية، قد يحصل الأطفال أيضًا على لقاح MMRV ، الذي يحمي من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والحماق (الجدري المائي)، هذا اللقاح مرخص للاستخدام فقط في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 شهرًا و12 عامًا.

يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بأن يحصل الأطفال على جرعتين من لقاح MMR:

الجرعة الأولى عند عمر 12 إلى 15 شهرًا
الجرعة الثانية عند عمر 4 إلى 6 سنوات.







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