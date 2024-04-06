اليوم السابع
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كفتة ولحمة وكل ما تشتهى الأنفس.. أكبر مائدة بكفر الشيخ لإفطار 1500 شخص

السبت، 06 أبريل 2024 07:46 م
كفتة ولحمة وكل ما تشتهى الأنفس.. أكبر مائدة بكفر الشيخ لإفطار 1500 شخص جانب من التجهيزات
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع، مائدة الرحمن الأكبر والأشهر بمحافظة كفر الشيخ، والتي تقدم 1500 وجبة للأيتام وكبار السن والمرضى والمغتربين بكفر الشيخ، وتستمر في تقديم الوجبات، منذ 15 سنة كاملة، كما رصدنا تجهيز الوجبات، وإعداها، بمشاركة كافة الأعمار السنية من الأطفال والشباب، متبرعين للمشاركة في إعداد الوجبات، وتحتوي الوجبة قطعة لحمة وكفتة، ومكرونة، وعصير وتمر.

وقال أحمد زكي، المشرف على المائدة، إن هذه المائدة مستمرة منذ 15 سنة، يشارك في إعدادها شباب محبين للعمل التطوعي، لنضرب للشباب مثالاً للعطاء دون مقابل، مؤكداً أن تلك المجموعة من الشباب تهوى العمل التطوعي لم تجمعهم مصالح خاصة ولكن راحة نفسية، مشيراً إلى أنهم يشعرون بحالة من الرضا عقب الانتهاء من الإفطار اليومى.

وأكد جورج سمير، أنه سعيد في المشاركة في المائدة، وأنه يشارك في توصيل الوجبات للمنازل للمستحقين، موجها الشكر لكل من شارك في المائدة، وأعاد الله علينا المناسبات السعيدة بالخير.

وأضاف الدكتور مدحت يوسف، لـ"اليوم السابع" تعودنا على إقامة المأدبة سنوياً بمشاركة شباب ومتطوعين، وطباخ ووالدته لا ينتمون لأحزاب سياسية من بينهم المسلمون والمسيحون، مؤكداً أن هؤلاء الشباب يجدون اللذة والمتعة في هذا العمل الجماعي.







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