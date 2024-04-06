غرق طفل بنهر النيل فى دسوق بكفر الشيخ لعدم إجادته السباحة

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى طفل مصرعه غرقا في نيل مدينة دسوق، لعدم إجادته السباحة، وانتقل للموقع رجال المباحث والإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة وإيداعها مشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا من اللواء أحمد نزيه، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ بتلقيه إخطارا من مدير فرع البحث الجنائي لغرب كفرالشيخ بأن رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، ورد له بلاغ بمصرع طفل غرقا بنيل دسوق فانتقل فورا للموقع برفقة رجال الإنقاذ النهري ، وتبين وجود ملابس طفل حقيبة الكتب المدرسية خاصته بشاطئ النيل، وبسؤال بعض الموجودين أفادوا بغرق طفل بالمنطقة.

ونجح رجال الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي في انتشال جثة الطفل، وتبين أنه يدعى "ي.ع.م." 10سنوات، وكشفت التحريات أن الغريق طالب بالمدرسه وبعد خروجه من المدرسة توجه لشاطيء النيل للسباحة، فخلع ملابسه ووضعها مع حقيبته المدرسية على الشاطئ ونزل للنيل للسباحه، إلا أنه لعدم إجادته السباحة جرفته المياه ولقي حتفه غرقا، وتم انتشال الجثة وإيداعها مشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة ، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.