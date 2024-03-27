حملة لفحص المقبلين على الزواج بالمراكز الطبية فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مكتب صحة المركز الطبي بدسوق التابع لإدارة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، ومكتب الصحة بالمركز الطبي بسيدى غازى، ومركز طبي الحامول، فاعليات حملة كشف المقبلين على الزواج، لنشر الوعي بين المقبلين على الزواج بأهمية إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج، وذلك للوقاية من الأمراض المعدية والأمراض الوراثية التي قد تؤثر على صحة الزوجين أو الأبناء.

وقد شهد المركز الطبى بكل من مدينة ومركز دسوق و مدينة ومركز سيدى غازى إقبالاً كبيراً على الحمله اليوم خلال المبادرة الرئاسية للمقبلين على الزواج فى المواعيد الرمضانيه بعد الإفطار من الساعة الثامنه الى الساعه العاشره والنصف، حيث تناسبت المواعيد المسائيه الجديده مع طقوس ومناسك شهر رمضان المبارك.

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن مكاتب الصحة مفتوحة خلال شهر رمضان المعظم فى الفترات المسائية فى اماكن متعدده، لتغطي كافة مناطق المحافظة تيسيرا على المقبلين على الزواج إجراء كافة الفحوصات.

وأكد الدكتور سامح غزال، مدير إدارة سيدي غازي، أن المبادرة تقدم الفحوصات الطبية قبل الزواج للوقاية من الأمراض المعدية والأمراض الوراثية التي قد تؤثر على صحة الزوجين والأبناء والأمراض المزمنة والصحة الإنجابية.