على عبد العال ومحمد الخشت وشخصيات عامة يحضرون جنازة أحمد فتحى سرور

كتب هشام عبد الجليل- أسامة طلعت _ إبراهيم سعيد

حضر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وذلك بمسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع.

وحضر أيضا، الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والمستشار محمد شيرين فهمى عبد الحميد رئيسا للجنة الانضباط بالحاد الكرة، ويسرى المغازي عضو مجلس النواب، سامح فهمي وزير البترول الأسبق، أحمد موسى، ونشأت الديهي.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد فتحى سرور توفى أمس السبت عن عمر ناهز 92 عامًا، وتولى أحمد فتحي سرور رئاسة مجلس الشعب منذ عام 1991 وعلى مدار 21 عاماً متتالية.

وقال نجل الفقيه القانوني الراحل تعليقا على وفاة أحمد فتحى سرور، عبر صفحته علي موقع فيس بوك : إنا لله وإنا إليه راجعون، اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته، رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا.

وتابع نجل أحمد فتحى سرور في منشوره : رحل صاحب قلب طيب، ظل طيلة حياته في خدمة أبناء وطنه خاصة البسطاء يشعر بآلامهم وأحزانهم .. وداعاً المعلم والأب الحنون والقدوة الحسنة بعد حياة حافلة من العطاء العلمي والاجتماعي، متابعا:" اللهم في هذه الليلة المباركة، اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، وقِهِ فِتْنَةَ القبر وعذاب النار".

واستكمل نجل أحمد فتحي سرور دعائه "اللهم اجعل أعماله فى ميزان حسناته اللهمّ إنّه كان لكتابك تالياً وسامعا، لين القلب، متسامح، اللهم عوضه عن كل ألم أصابه بـجنة عرضها السموات والأرض. اللهم برحمتك اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد".



وفاة أحمد فتحى سرور

أحمد فتحى سرور سياسي بارز، ورئيس مجلس الشعب الأسبق منذ عام 1991 حتى عام 2010.



وولد الدكتور احمد فتحي سرور في 9 يوليو 1932 بمحافظة قنا.



ويعد الدكتور أحمد فتحى سرور أحد كبار رجال القانون في التاريخ المصري الحديث.



وأصدر أحمد فتحى سرور الإعلان العالمي للديموقراطية سنة 1997 عندما كان رئيساً للاتحاد البرلماني الدولي.









