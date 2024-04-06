اليوم السابع
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ضبط مزارع لحيازته أسلحة نارية بدون ترخيص

السبت، 06 أبريل 2024 12:49 م
ضبط مزارع لحيازته أسلحة نارية بدون ترخيص حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط مزارع لحيازته أسلحة نارية بدون ترخيص بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمين على ذلك النشاط الإجرامى .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قيام (مزارع – مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (2 بندقية آلية – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات – 6 خزينة) .

 

 







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