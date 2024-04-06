صحيفة أمريكية: مخاوف من حرب مفتوحة بعد تعهد إيران بالرد على إسرائيل

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن مخاوف اتساع نطاق الحرب فى غزة إقليميا زادت بشكل كبير بعد تعهد إيران بالرد على الغارة الجوية الإسرائيلية فى دمشق والتى أسفرت عن مقتل سبعة قادة إيرانيين فى ضربة قاسية بشكل غير عادي، على حد وصف الصحيفة، بينما تتأهب تل أبيب وواشنطن لهذا الرد.



وأوضحت الصحيفة أن إيران تعهدت الجمعة خلال جنازة عامة أقيمت للقتلى، بالانتقام لاستهداف إسرائيل لكبار القادة وضباط آخرين في فيلق القدس التابع لها، مما أثار المخاوف من حرب مفتوحة لكنها لم تذكر كيف ستنتقم أو متى.

قال مسئولون أمريكيون في واشنطن والشرق الأوسط إنهم يستعدون لرد إيراني محتمل على الغارة الجوية الإسرائيلية يوم الاثنين في دمشق بسوريا. وتم وضع القوات العسكرية الأمريكية في المنطقة في حالة تأهب قصوى. ووضعت إسرائيل أيضًا جيشها في حالة تأهب قصوى، وفقًا لمسئول إسرائيلي، وألغت إجازات الوحدات القتالية، واستدعت بعض جنود الاحتياط إلى وحدات الدفاع الجوي، وحجبت إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

وقال مسئولان إيرانيان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأنه غير مخول لهما بالحديث علنا، إن إيران وضعت جميع قواتها المسلحة في حالة تأهب قصوى، وإنه تم اتخاذ قرار بأن إيران يجب أن ترد مباشرة على هجوم دمشق لخلق الردع.

وأصابت الغارة الجوية الإسرائيلية مبنى كان جزءًا من مجمع السفارة الإيرانية في دمشق، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنرالات وأربعة ضباط آخرين في فيلق القدس.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيراني يوم الخميس إنه سيجري مقابلات مع وسائل الإعلام الأمريكية "بعد رد إيران على إسرائيل."