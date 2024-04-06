شعبة المواد الغذائية: انخفاض أسعار اللبن السائب للمستهلكين

كتب إسلام سعيد

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية في الغرف التجارية، هبوط أسعار اللبن السائب في الأسواق بدءاً من أمس بحوالي 3 جنيهات للمستهلكين في الأسواق المختلفة ، ليسجل كيلو اللبن البقري سعر تراوح بين 20 إلي 25 جنيها حسب الجودة.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن سعر اللبن الجاموسي يسجل مستويات تتراوح بين 30 إلي 40 جنيها في الأسواق للمستهلكين، مرجعاً الفارق الكبير في السعر إلي ما يسمي "البونط" وهو آليات لقياس جودة الألبان يتعامل بها أصحاب المزارع والتجار في الأسواق.

وذكر حازم المنوفي، أن درجات نقاوة الألبان هي التي تفرق سعر أعلى عن سعر أقل ، وإن "البونط" مرتبط بجودة المراعى داخل المزارع المختلفة ، لافتاً إلى أن السوق قد يستجيب لمزيد من الهبوط في الأيام القليلة القادمة مع توافر الدولار لاستيراد الأعلاف بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزي بتصحيح مسار العملة.



يشار الي أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتى من الألبان السائلة بنسبة %100بحسب رابطة مراكز تجميع الالبان السائلة، والتي كشفت في تقرير سابق وجود فائض فى منتجات الجبن والألبان نظراً لزيادة كميات الإنتاج التى تجاوزت 7.5 مليون طن ألبان سنويا، لكن مع ارتفاع أسعار الأعلاف تحركت الألبان إلي مستويات قياسية اقتربت من 40 جنيها للبن البقري