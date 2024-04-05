وزارة التضامن في أسبوع .. توزيع 90 طن لحوم و 600 مواد غذائية بـ"تكافل وكرامة"

كتب مدحت وهبة

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 29 مارس إلى 4 إبريل 2024 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

- صندوق عطاء للاستثمار الخيرى يتوسع بمشروع المدارس الحقلية بالمنيا، ويوقع بروتوكول شراكة لتعزيز قدرات الأشخاص ذو الإعاقات الذهنية على الإنتاج الزراعي والحرفي.

- مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا تشهد ختام فعاليات تدريب المدربين على منهجية "إدارة المشروعات الصغيرة والشمول المالي ومحو الأمية الرقمية" ضمن مكون التمكين الاقتصادي بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

- بالشراكة مع وزارة الأوقاف والتموين، وزارة التضامن الاجتماعي تنتهي من توزيع 90 طن لحوم، و600 فى إطار مظلة الحماية الاجتماعية توزيع 90 طن لحوم. و 600 طن سلع غذائية على. مستفيدي برنامج تكافل وكرامة.



- برنامج تنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعى يننفذ ورش تفاعلية حول التربية الايجابية ودمج الألعاب بأنشطة تنشئة الأطفال على مستوى 8 محافظات، ويعقد ورش عمل لتنمية قدرات 2,140 ميسرة لخدمة 40,000 طفل داخل الحضانات.



- برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية ينفذ 35 ورشة تدريبية على مستوى 8 جامعات ومعاهد، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتدريب 2,625 طالب وطالبة.

- وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات تكثف برامجها التدريبية على لغة الإشارة لدمج ذوي الإعاقة السمعية بالجامعات، وتعقد ورش لتأهيل الطلاب لعمل مشروعات متناهية الصغر تحت مبادرة "الطالب المنتج".

- تنفيذًا لقرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، القباج تعلن عن فتح حساب استثنائي فرعي، ضمن حسابات الصندوق العربي للعمل الاجتماعي، دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بهدف تقديم الدعم والإغاثة للشعب الفلسطيني بقطاع غزة.



- وزيرة التضامن الاجتماعى تعقد اجتماعا مع فريق عمل "لا أمية مع تكافل" لمراجعة الحقيبة التعليمية الجديدة للمبادرة استعداداً لإطلاقها خلال الربع الثاني من 2024، وتؤكد على استهداف سيدات "تكافل" في الفئة العمرية 15-35 عاماً لمحو أميتهن.



- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل جوردن ماكينالي رئيس أندية الروتاري الدولي، واللقاء يبحث آليات التعاون مع أندية الروتاري في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.



- القباج تستقبل نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر، والطرفان يناقشان مستجدات المرحلة الثانية من مشروع تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنمية قدرات منظمات المجتمع المدني الصغيرة والمتوسطة.

- القباج توجه بالتوسع في برامج ريادة الأعمال الإنتاجية والتدريب المهني بتمويل من الجانب الإيطالي، وتعقد اجتماعاً، عبر الفيديو كونفرانس، مع بياجيو ديترليزي مدير برامج معهد باري للدراسات العليا الزراعية بإيطاليا.



- وزارة التضامن الاجتماعي تراجع مخرجات المرحلة الثانية من برنامج "بالوعى... مصر بتتغير للأفضل" للتنمية الاجتماعية، وتصرح أنه تم الوصول إلى 44 ألف مواطن خلال المرحلتين فى 7محافظات و6 مناطق مطورة.

- الهلال الأحمر المصرى يستكمل جهوده في تقديم كافة المساعدات الإغاثية والغذائية للأشقاء الفلسطينيين بغزة، ويقدم عشرات الآلاف من وجبات الإفطار والسحور والحزم الغذائية بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني على مدار الساعة.

- صندوق مكافحة وعلاج الادمان يستعرض تفاعل الأسر والشباب ومرضى الإدمان مع حملته الجديدة "المخدرات هاتجرك للنهاية... ماتربطش نفسك بيها"، ود. عمرو عثمان مساعد الوزير يصرح بارتفاع عدد المتصلين على الخط الساخن للصندوق بنسبه 500% خلال الأيام الخمسة الأولى للحملة.

- في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد، وزارة التضامن الاجتماعى تضيء مبناها بالعاصمة الإدارية الجديدة باللون الأزرق.



- برنامج "تكافل وكرامة" يبحث الأسر الموقوفة من الحصول على الدعم النقدي، ويتقصى عن الأسر غير المستدل عليها في المحافظات، والقباج توجه بحزمة من الإجراءات لتعظيم حوكمة الحصول على الدعم النقدي.



- برنامج "بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل" يكثف ليالي رمضان التوعوية بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات، مستهدفاً لم شمل المجتمعات المحلية بالمناطق الحضرية وتكثيف التوعية على موضوعات تنظيم الأسرة، ومناهضة العنف الأسري والمجتمعي، ومكافحة تعاطي المخدرات.

- التضامن الاجتماعي تنتهي من مراجعة مشروع "الرعاية البديلة" ومن الحوار الوطني بشأنه، وتستعد لتقديمه لمجلس الوزراء، في إطار اتجاه الدولة نحو الرعاية البديلة عوضا عن الرعاية المؤسسية.



- مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية تنفذ 14 قافلة طبية بالقرى استفاد من خدماتها 4,500 مواطن.

- القباج ورحمى يوقعا عقد تمليك مقر لبنك ناصر الاجتماعي بمنطقة أبراج عبد المنعم رياض الاستثمارية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، في إطار توسع البنك في المحافظات وتنوع خدماته المصرفية والاجتماعية.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يطلق دوري رمضاني للمتعافين من الإدمان بمراكز العزيمة للعام الخامس على التوالي، في إطار حرصه على الحد من الانتكاسة والتأهيل للدمج في المجتمع.



- بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى محافظ أسوان يسلم أجهزة ومعدات إنتاجية لمستفيدات من مبادرة "الناس لبعضهم" لإقامة مشروعات متناهية الصغر.



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- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق لمناقشة تعزيز سبل التعاون فى مجالات الحماية الاجتماعية والإغاثة والتوسع في دعم الأشقاء الفلسطينيين داخل مصر وفي قطاع غزة.



- القباج تستقبل مارك برايسون مندوب وزير الخارجية البريطانى للشئون الانسانية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة، لاستعراض طورات الوضع الإنساني في قطاع غزة، وتطالب بتعزيز الجهود الرامية لإيصال مزيد من المساعدات الإغاثية العاجلة لجميع أنحاء القطاع.

- انعقاد اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، ويناقش التوسع في الشراكات مع الجهات الدولية والمحلية لتعزيز المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة، وضرورة تحديث البنية التحتية والمخزنية والتكنولوجية لجمعية الهلال الأحمر المصري خلال الفترة القادمة.



- التضامن الاجتماعي تنتهي من النسخة الأولى من استرايجية "رعاية وحماية كبار السن في مصر"، وتستعد لمراجعتها مع اللجنة العليا لكبار السن ومع جميع الأطراف المعنية مع بداية مايو 2024.