سابليه وكوكيز وكحك وغريبة.. استمتع بأشكال وأصناف كحك العيد بالأقصر.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل أحد محلات المخبوزات بالأقصر، رصد خلاله إقبال الأهالي على شراء كحك وبسكويت وحلويات عيد الفطر المبارك.

وقال صاحب محل مخبوزات بالأقصر، إن مخبوزات العيد هي الفرحة التي ينتظرها الأهالي مع قدوم عيد الفطر المبارك، حيث يقوم أصحاب المخابز بإعداد الكحك بأنواعه السادة والمحشي بالسمن البلدي، والبسكويت اللوكس والعادي لارضاء كل الجمهور والأهالي قبل عيد الفطر المبارك.



وأوضح صاحب محل المخبوزات، أنهم في المدينة يوفرون المخبوزات الجاهزة للجمهور، بعكس القرى التى لها طابع خاص فى عمل كحك وبسكويت العيد يدوياً وفى المنازل بشكل مبهج لكافة الأسر، أما أهالى المدن فتقوم الأسر بشراء كحك العيد جاهز من محلات المخبوزات والحلويات المنتشرة فى مختلف أرجاء مصر، وذلك للتسهيل على أنفسهم خلال الأيام الأخيرة من الشهر الكريم بتجهيز المنزل وشراء الكحك جاهز من المحلات والمخابز، حيث يتوجه جميع الأهالى من الرجال والسيدات لشراء كحك العيد من محلات المخبوزات والحلويات الشهيرة فى مختلف أنحاء الجمهورية.



أشكال وأصناف كحك العيد في الأقصر (1)



أشكال وأصناف كحك العيد في الأقصر (2)



أشكال وأصناف كحك العيد في الأقصر (3)