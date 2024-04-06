"صحة الفيوم": 7 منافذ لصرف ألبان الأطفال خلال عطلة عيد الفطر المبارك

الفيوم - رباب الجالى

قال الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إنه تم تحديد 7 منافذ لصرف الألبان خلال عطلة عيد الفطر المبارك في المحافظة والمراكز والقرى في الفترة من 9إلى 14 إبريل لعام2024.

وأضاف وكيل صحة الفيوم، فى بيان صحفى، أن أماكن منافذ صرف الألبان يوميًا خلال عطلة عيد الفطر المبارك كالآتي: بندر الفيوم يتم صرف الألبان خلال عطلة عيد الفطر المبارك في المركز الطبي باكيمان فارس ، أما في مركز الفيوم، يتوفر صرف الألبان خلال عطلة عيد الفطر المبارك في الوحدة الصحية بقرية العزب.

واستكمل حديثه في مركز سنورس: «يتم صرف الألبان، في المركز الطبي بسنورس بجوار مسجد مبارك، وفي مركز إبشواي، يتم صرف الألبان، في الوحدة الصحية بقرية العجميين، وفي مركز يوسف الصديق بالفيوم، يتم صرف الألبان في الوحدة الصحية بالمشرك قبلي، وفي مركز إطسا يكون صرف الألبان في المركز الطبي بإطسا بجوار مستشفى إطسا، وفي مركز طامية، يتم صرف الألبان، في المركز الطبي بطامية بجوار السجل المدني».

وأشار وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إلى أن موعد صرف الألبان خلال فترة العيد في هذه المنافذ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا.