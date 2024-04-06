روسيا: الولايات المتحدة تعارض بشدة مبادراتنا لمنع سباق التسلح فى الفضاء

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا مستعدة لإجراء حوار مع جميع الدول؛ للحفاظ على "الفضاء خاليا من أي نوع من الأسلحة، لكن ليست كل الدول مستعدة لذلك"، منتقدة المعارضة الشديدة للولايات المتحدة إزاء المبادرات الروسية لمنع سباق التسلح في الفضاء.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الإخبارية الروسية عن زاخاروفا تعليقا على التصريحات الأمريكية حول قضايا الفضاء: "روسيا على استعداد لإجراء حوار متكافئ مع جميع الدول من أجل الحفاظ على الفضاء خاليا من أي نوع من الأسلحة كشرط من شروط ضمان السلام والأمن الدوليين. لكن - لسوء الحظ - ليست كل الدول مستعدة لإجراء محادثة مسؤولة في هذه القضية".

وأشارت زاخاروفا إلى تصريحات مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الفضاء جون بلوم بالقول إن مشروع المعاهدة الروسية - الصينية بشأن منع نشر الأسلحة في الفضاء أو استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة ضد الأهداف الفضائية "ليس أكثر من مجرد "حيلة سياسية"، زاعما أنه لا يمكن التحقق من تنفيذها"، موضحة أن الولايات المتحدة "تعارض بشدة المبادرات الروسية لمنع سباق التسلح في الفضاء".

وأضافت: "المعارضة القوية لمشروع المعاهدة الروسية الصينية أصبحت منذ فترة طويلة جزءا لا يتجزأ من السياسة الخارجية الأمريكية. ولهذا فإن تصريحات السيد بالم لم تكن مفاجئة".

وشددت المتحدثة الروسية على أن "تعليقات الممثلين الأمريكيين بشأن منع سباق التسلح في الفضاء، وكذلك نشاطهم الحالي حول شؤون الفضاء في مجلس الأمن، هي جزء من سياسة واشنطن الرامية إلى تقويض الجهود المتعددة الأطراف للحفاظ على السلام الدولي وتعزيزه".

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