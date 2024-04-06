رئيس شعبة البن : هبوط الأسعار 16.6% مع توافر الدولار للاستيراد

كتب إسلام سعيد

كشف حسن فوزي رئيس شعبة البن بغرة القاهرة، تراجع سعر كيلو البن السادة من 480 إلى 400 جنيه والمحوج من 600 لـ 520 جنيها بنسبة هبوط 16.6% تقريبًا مع توافر الدولار للاستيراد.

وتوقع أن تنخفض أسعار البن من جديد فى حالة استمرار تراجع سعر الدولار خلال الفترة القادمة نتيجة الجهود الحكومية التى أدت إلى تراجع سعر الدولار وتوفيرة فى البنوك والجهود الحكومية الكبيرة فى هذا الشأن لتسهيل كل الإجراءات.



وأشاد " فوزي" بالدور الرقابى فى ضبط السوق وإن الجهات الرقابية تقوم بدورها بالشكل المناسب من أجل الحفاظ على استقراره وهو ما يصب فى صالح المهنة ذاتها مشيرا إلى أهمية تعامل المستهلكين مع المحال المعروفة عن شراء البن مع الحصول على كافة البيانات اللازمة على عبوات البن.



وقال " فوزي" أن الاضافات المسموح بها لخلطها مع البن هى " الحبهان والقرنفل وزر الورد والمستكة" حسب طلب المستهلك ولابد أن يتم تدوينها على العبوة بشكل واضح وصريح خاصة أن تصنيع البن يخضع لمواصفات قياسية تحددها هيئة المواصفات القياسية وغالبا تكون مدة صلاحية البن عامان تقريبا حسب هذه المواصفة.



وكشف رئيس الشعبة، أن البن يدخل فى صناعات أخرى كثيرة منها " البسكويت -البونبون -الحلوى -الشيكولاته -المخبوزات - ايس كريم ".