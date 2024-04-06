اليوم السابع
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رئيس بلدية روسى يأمر بإجلاء آلاف السكان جرّاء الفيضانات

السبت، 06 أبريل 2024 04:00 ص
رئيس بلدية روسى يأمر بإجلاء آلاف السكان جرّاء الفيضانات فيضانات - أرشيفية
وكالات

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حثت السلطات المحلية في منطقة أورينبورج بجبال الأورال الروسية، الجمعة، سكان المناطق الواقعة على ضفاف نهر الأورال على الإخلاء بعدما غمرت مياه النهر القرى، وتسببت في تصدع أحد السدود.

وقال رئيس بلدية أورينبورج، سيرجي سالمن، في رسالة بالفيديو عبر تيلجرام إن الوضع "حرج" ويجب على سكان التجمعات الواقعة على ضفاف النهر إخلاء المنطقة على الفور. وأضاف: "لا تنتظروا أن يصبح الوضع خطيراً! ارحلوا! عليكم الإخلاء في أسرع وقت ممكن".

وأوضح المسؤول المحلي الروسي أن أكثر من 300 منزل غمرتها المياه بالفعل.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن حالة الطوارئ أعلنت في أورينبورج، وإن موظفي الوزارة ساعدوا 3 آلاف و500 شخص تضرروا من الفيضانات في أنحاء من البلاد خلال الأيام الماضية.

وضربت الفيضانات في الأيام الماضية المناطق الجبلية في سيبيريا والأورال في روسيا، بما في ذلك منطقة أورينبورج وأجزاء مجاورة من كازاخستان.

وتقع أورينبورج على بعد 1500 كيلومتر شرقي موسكو قرب حدود روسيا مع قازاخستان.







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فيضانات

أورينبورج

جبال الاورال

سيرجى سالمن

كازاخستان

سيبيريا




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