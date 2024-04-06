اليوم السابع
Ads
السبت، 06 أبريل 2024 03:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الجنايات ناعيا الدكتور أحمد فتحى سرور: صاحب فكرة إحياء مكتبة الإسكندرية العريقة

السبت، 06 أبريل 2024 02:30 م
رئيس الجنايات ناعيا الدكتور أحمد فتحى سرور: صاحب فكرة إحياء مكتبة الإسكندرية العريقة الدكتور أحمد فتحى سرور- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعى المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة جنايات الإرهاب والإتجار في البشر، الدكتور أحمد فتحى سرور الذى وافته المنية مساء أمس.

وقال أنعى رمزاً من رموز العمل التشريعي والقانوني والبرلماني ومرجع للقانون الجنائي في مصر والعالم العربي وهو صاحب فكرة إحياء مكتبة الإسكندرية العريقة بموافقة اليونسكو ومساهمة العديد من الدول قبل تركه وزارة التعليم في حكومة عاطف صدقي ووضع حجر أساسها وأنشأ الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية ،كما استمر رئيساً لمجلس النواب على مدار 21 عاما رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان.







احمد فتحي سرور

وفاه احمد فتحي سرور

أحمد فتحي سرور

فتحى سرور

فتحي سرور

وفاة أحمد فتحي سرور

جنازة احمد فتحي سرور

جنازة أحمد فتحي سرور

احمد فتحى سرور

أحمد فتحى سرور

موعد جنازة أحمد فتحي سرور

موعد جنازة احمد فتحي سرور

ميعاد جنازه احمد فتحي سرور

مجلس الشعب

مجلس النواب

عزاء أحمد فتحي سرور

موعد عزاء أحمد فتحي سرور

ميعاد عزاء احمد فتحي سرور

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة