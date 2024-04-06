توقيع الكشف بالمجان على 1207 مواطنين خلال قافلة فى قرية الإبراهيمية بدمياط

دمياط- معتز الشربيني

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ووزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه تم إطلاق قافلة بقرية الابراهيمية البحرية بمركز كفر سعد خلال يومى الجمعة والسبت، وذلك ضمن خطة شهر ابريل الجارى، تضمنت 11 عيادة باجمالى 9تخصصات طبية ، حيث تردد عليها 1207مواطنين تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد 12حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالة، بالإضافة إلى إجراء 265 تحليل بمعمل الدم و 32 تحليل بمعمل الطفيليات، وكذلك فحص 24 حالة بالأشعة و28حالة أخرى بالسونار، كما تم فحص 190حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وأيضًا عقد 10 ندوات توعوية للتثقيف الصحى على هامش القافلة تردد عليها 125مواطنا على مدار اليومين.



