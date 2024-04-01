صحة دمياط تنظم قافلة طبية فى النوادرية تخدم 1300 مواطن.. اعرف التفاصيل

دمياط معتز الشربيني

استكملت إدارة القوافل العلاجية بـ مديرية الصحة بدمياط، جهودها بشهر رمضان المبارك، للوصول بالخدمات الطبية للقرى البعيدة والمحرومة بقافلة علاجية بقرية النوادرية مركز فارسكور، والتى تضمنت 10عيادات تخصصية بعدد 10تخصصات طبية ومعملا للدم والطفيليات، ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية متكاملة تم امدادها بكل الادوية التى تغطى التخصصات الطبية المشاركة لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق البعيدة والمحرومة بالمجان وذلك للتسهيل على القاطنين بها الحصول على الخدمة الطبية اللازمة.



وفى هذا الصدد، صرح الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه تم إطلاق قافلة طبية بقرية النوادرية مركز فارسكور خلال يومى، تردد عليها 1300 مواطنا، وجرى توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان.



وأضافت الدكتورة سها خيرى منسق القوافل، أنه تم الكشف على 153 حالة اكتشاف أمراض مزمنة شملت الضغط والسكرى ضمن مبادرة افحص واطمن، كما أنه جرى تحويل 10 حالات لاستكمال سبل العلاج اللازمة بالمستشفيات، واستصدار عدد 3 قرارات علاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى إجراء 253 تحليل دم و33 تحليل طفيليات، كما جرى فحص29 حالة بالأشعة و28 حالة أخرى بالسونار، علاوة على عقد 10 ندوات طبية توعوية خلال أيام تواجد القافلة حضرها 136 مواطناً من أهالى المنطقة وتم صرف العلاج اللازم بالمجان لجميع المترددين من خلال صيدلية القافلة.

يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتحت إشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتورة سها خيرى منسق القوافل العلاجية بالمحافظة.