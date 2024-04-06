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تشييع جثمان أحمد فتحى سرور لمثواه الأخير بمقابر العائلة.. صور

السبت، 06 أبريل 2024 12:41 م
تشييع جثمان أحمد فتحى سرور لمثواه الأخير بمقابر العائلة.. صور جنازة فتحي سرور
كتب ـ هشام عبد الجليل _ أسامة طلعت _ إبراهيم سعيد

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شُيع منذ قليل جثمان الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذى وافته المنية عن عمر ناهز 92 عامًا، لمثواه الأخير بمقابر العائلة.

ولد الدكتور أحمد فتحي سرور، في 9 يوليو 1932 بمحافظة قنا في صعيد مصر، واستهل عمله القانوني وكيلا للنائب العام 1953، ثم صار عضوا بهيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة، متدرجا فى مناصبها حتى انتخب عميدا للكلية عام 1983، ثم اختير وزيرا للتعليم والتعليم العالى عام 1986، وكان تقلده منصب وزير التعليم بداية لمشوار سياسي حافل.

وتولى الدكتور فتحى سرور العديد من المناصب من بينها، رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع سنة 2005 - أقدم الجمعيات العلمية في مصر، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي سنة 1989، ورئيس الاتحاد البرلماني لمنطقة الدول الإسلامية الأعضاء سنة 2000، ورئيس اتحاد البرلمانات الإسلامية سنة 2000، ورئيس اتحاد البرلمانات الافريقية (1990-1991)، ورئيس الاتحاد البرلمانى الدولى (1994-1997)، ورئيس الاتحاد البرلمانى العربى (1998-2000)، ورئيس البرلمان الأورومتوسطي (2004-2005)، كما حصل على جائزة التميز من الاتحاد البرلماني العربي سنة 2009 كأفضل برلماني عربي باجماع الآراء من رؤساء البرلمانات العربية، وحصل على العديد من الجوائز والأوسمة منها جائزة الدولة التشجيعية فى القانون الجنائي وجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية ووسام النيلين من السودان ووسام الكوكبة من طبقة ضابط عظيم من الجمعية الدولية للبرلمانيين بفرنسا.

أثناء الجنازة
أثناء الجنازة

 

أسرة الدكتور أحمد فتحي سرور (2)
أسرة الدكتور أحمد فتحي سرور (2)

 

أسرة الدكتور أحمد فتحي سرور
أسرة الدكتور أحمد فتحي سرور

 

أسرة ومحبي الراحل أحمد فتحي سرور
أسرة ومحبي الراحل أحمد فتحي سرور

 

الدكتور زكريا عزمي يشارك في الجنازة
الدكتور زكريا عزمي يشارك في الجنازة

 

الدكتور عبد الهادي القصبي يشارك في جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور
الدكتور عبد الهادي القصبي يشارك في جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور

 

الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة يشارك في تشيع جثمان الدكتور أحمد فتحي سرور
الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة يشارك في تشيع جثمان الدكتور أحمد فتحي سرور

 

السيد الشريف نقيب الأشراف يشارك في الجنازة
السيد الشريف نقيب الأشراف يشارك في الجنازة

 

المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب يشارك في صلاة الجنازة
المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب يشارك في صلاة الجنازة

 

النائب يسري مغازي يشارك في جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور
النائب يسري مغازي يشارك في جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور

 

جانب من جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور
جانب من جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور

 

جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور
جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور

 

مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (1)
مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (1)

 

مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (3)
مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (3)

 

مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (4)
مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (4)

 

مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (7)
مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (7)

 

مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (8)
مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (8)

 

مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (11)
مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (11)

 

مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (12)
مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (12)

 

مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (13)
مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (13)

 

مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (14)
مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (14)

 

مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (15)
مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (15)

 

مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (16)
مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (16)

 

مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (17)
مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (17)

 

مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (18)
مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (18)

 

مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (19)
مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (19)

 

مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (20)
مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (20)

 

مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (21)
مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (21)

 

مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (22)
مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (22)

 

مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (23)
مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (23)

 

مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (24)
مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (24)

 

مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (25)
مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (25)

 

مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (26)
مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (26)

 

مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (27)
مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (27)

 

مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (28)
مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (28)

 

مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (33)
مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (33)

 

مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (35)
مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (35)

 

مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (37)
مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (37)

 

مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (39)
مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (39)

 

مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (40)
مسئولون وشخصيات عامة يحضرون جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور (40)

 







احمد فتحي سرور

وفاه احمد فتحي سرور

أحمد فتحي سرور

فتحى سرور

فتحي سرور

وفاة أحمد فتحي سرور

جنازة احمد فتحي سرور

جنازة أحمد فتحي سرور

احمد فتحى سرور

أحمد فتحى سرور

موعد جنازة أحمد فتحي سرور

موعد جنازة احمد فتحي سرور

ميعاد جنازه احمد فتحي سرور

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موعد عزاء أحمد فتحي سرور

ميعاد عزاء احمد فتحي سرور

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