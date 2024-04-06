تايوان: حجم الخسائر الناجمة عن الزلزال قد تصل إلى 2.14 مليون دولار

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ذكرت الحكومة التايوانية اليوم /السبت/ أن حجم الأضرار الزراعية التى تعرضت لها البلاد بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر شرقى الجزيرة يوم /الأربعاء/ الماضى، قد يصل إلى 68.78 مليون دولار تايوانى جديد أى ما يعادل (2.14 مليون دولار أمريكي).

وأوضحت وزارة الزراعة التايوانية فى بيان -وفقا لما ذكرته صحفية (فوكاس تايوان) المحلية - أن غالبية الأضرار تأتى بمقاطعة هوالين المنطقة الأكثر تضررا والتى تضم شباك الصيد المحلية ومعدات الصيد الأخرى بالإضافة إلى الأضرار فى الماشية والمرافق الزراعية وكذلك علف الحيوانات كما دمر محاصيل، مضيفة أن المقاطعة الشرقية التايوانية عانت أيضًا من خسائر بقيمة 25.98 مليون دولار تايوانى جديد فى البنية التحتية الزراعية العامة، منها 13.98 مليون دولار تايوانى جديد تتعلق بالأضرار التى لحقت بالطرق وشرفات المراقبة فى موانئ الصيد المحلية.



وفى سياق آخر، أكدت تايوان اليوم، أنه من المقرر أن يتم تعزيز عمليات البحث والإنقاذ بعد أن ضرب الزلزال البلاد.



وتواصل فرق الإنقاذ فى تايوان البحث عن 12 شخصا مفقودا فى أعقاب الزلزال القوى، وأن فترة الـ72 ساعة الحاسمة التى تتضائل بعدها فرص العثور على ناجين قد انتهت صباح اليوم /السبت/.



وقالت السلطات التايوانية إن عدد القتلى جراء الزلزال بلغ 10 أشخاص حتى مساء أمس الجمعة، فيما أصيب 1133 شخصا آخرون.