اليابان تقدم مساعدات لتايوان بقيمة مليون دولار للتعافى من آثار الزلزال المدمر

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أعلنت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، أن اليابان ستقدم مساعدات بقيمة مليون دولار لتايوان من أجل أعمال الإغاثة والتعافي من الكوارث في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب البلاد أمس الأول.



وقالت كاميكاوا - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - "إن اليابان وتايوان، باعتبارهما صديقتين مهمتين، تدعمان بعضهما البعض في كل مرة نواجه فيها صعوبات".. مضيفة أن طوكيو ستواصل دعم تايوان.

وارتفع عدد الضحايا إلى عشرة أشخاص جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تايوان يوم الأربعاء الماضي بقوة 7.2 درجة بمقياس ريختر، وفقًا لمركز عمليات الطوارئ المركزي في تايوان.



وذكر موقع "تايوان نيوز" أنه بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن إصابة 1106 أشخاص، فيما لا يزال 671 شخصا محاصرين حتى اليوم.