المكسيك تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور

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أعلنت المكسيك أنها ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور؛ وذلك في أعقاب دخول الشرطة الإكوادورية السفارة المكسيكية في كيتو وإلقائها القبض على نائب رئيس إكوادوري سابق.



وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت، أن الشرطة الإكوادورية اقتحمت مساء أمس السفارة المكسيكية في كيتو وألقت القبض على نائب الرئيس الإكوادوري السابق خورخي جلاس الذي كان يحتمي هناك منذ شهر ديسمبر الماضي ساعيا للحصول على لجوء سياسي.



وعمل جلاس نائبا لرئيس الإكوادور السابق رفاييل كوريا في الفترة من عام 2013 وحتى عام 2017. ويخضع جلاس في الأونة الأخيرة للتحقيقات بسبب مزاعم إساءة استغلال الأموال العامة وكان يسعي للحصول على لجوء سياسي في المكسيك.