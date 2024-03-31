اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مارس 2024 01:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة التعليم تقيّم طلبة الثانوى العام على التابلت بامتحان مارس.. صور

الأحد، 31 مارس 2024 12:30 م
وزارة التعليم تقيّم طلبة الثانوى العام على التابلت بامتحان مارس.. صور تقيم طلبة الثانوى العام على التابلت بامتحان مارس
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت المدارس تقييمات شهر مارس لصفوف النقل إلكترونيا على التابلت، حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعقد تقييمات شهر مارس للطلاب على التابلت، فى إطار الاستعداد لامتحان نهاية العام الذى يعقد إلكترونيا فى شهر مايو المقبل.


وأكد طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام سهولة الامتحانات الإلكترونية، موضحين أنها بسيطة وفى منهج شهر مارس وتراعى مستويات الطلبة، وتعتمد على اختيار الإجابات الصحيحة.


وكانت المدارس، وجهت أولياء أمور طلاب النقل بضرورة حضور ابنائهم الطلبة إلى المدارس لأداء امتحانات شهر مارس، حيث حذرت المدارس من غياب التلاميذ عن تقييمات شهر مارس والتى انطلقت خلال الأسبوع الجاري حسب جداول الامتحانات التى اتاحتها المدارس، مشددة على أن من يتغيب عن التقييما يتحمل مسئولية نفسه وسوف يحرم من درجة الامتحان والتى تضاف إلى مجموع درجات الطالب بنهاية العام الدراسى.


وطالبت المدارس بضرورة الالتزام بالحضور لأداء الامتحانات فى مواعيدها لانه لا يوجد إعادة للتقييمات .

تقييمات شهر مارس للطلاب على التابلت
تقييمات شهر مارس للطلاب على التابلت
تقييمات شهر مارس لصفوف النقل إلكترونيا
تقييمات شهر مارس إلكترونيا
تقيم طلبة الثانوى العام على التابلت
تقيم طلبة الثانوى العام على التابلت

 







وزارة التربية والتعليم

تعليمات عقد امتحانات شهر مارس للصفين الأول والثانى الثانوى العام

اخبار مصر

توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني لتلاميذ الرابع والخامس والسادس الابتدائي

الامتحان الإلكترونى لطلاب الثانوى العام



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة