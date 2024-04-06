اليوم السابع
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الفصائل الفلسطينية تدمر دبابة ميركافا إسرائيلية بعبوة برميلية وسط غزة

السبت، 06 أبريل 2024 10:02 ص
الفصائل الفلسطينية تدمر دبابة ميركافا إسرائيلية بعبوة برميلية وسط غزة تدمير دبابه ميركافا
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت الفصائل الفلسطينية، في بيان اليوم السبت، "تدمير دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا 4 بعبوة برميلية من طراز ثاقب شرق دير البلح وسط قطاع غزة".

من ناحية اخرى، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في قصف صاروخي ومدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، على منازل المواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفاد وكالة "وفا"، بأن قوات الاحتلال استهدفت بالمدفعية منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وحي الصبرة وسطها، وحيي تل الهوا والشيخ عجلين جنوب غرب المدينة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة نحو 10 آخرين، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين في مناطق المغراقة والزهراء والأطراف الشمالية من مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين، نقلوا إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وسط القطاع.







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