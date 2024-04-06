"العقارات" تتصدر قطاعات البورصة خلال أسبوع بتداولات 3.7 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 709.8 مليون ورقة، بقيمة 3.7 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 639.5 مليون ورقة، بقيمة 2.2 مليار جنيه.

فيما احتل قطاع الموارد الأساسية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 160 مليون ورقة بقيمة 1.8 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 25.8 مليون ورقة بقيمة 1.7 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 63.8 مليون ورقة بقيمة مليار جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 288.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 891.5 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 215 مليون ورقة منفذة بقيمة 810.2 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 193 مليون ورقة منفذة بقيمة 440.5 مليون جنيه، وفي المركز التاسع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 324 مليون ورقة منفذة بقيمة 410.1 مليون جنيه، وبالمركز العاشر قطاع الطاقة والخدمات المساندة بحجم تداول بلغ 18.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 154.1 مليون جنيه.

وحل قطاعا الخدمات التعليمية، والورق ومواد التعبئة والتغليف، فى المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 46 مليون ورقة منفذة بقيمة 35.7 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 3.2 مليون ورقة بقيمة 3.6 مليون جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.