السكة الحديد تشغل قطارات العيد الإضافية.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

شغلت هيئة السكة الحديد بداية من اليوم 10 قطار إضافية لتغطية الإقبال الكبير على رحلات القطارات طوال فترة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هـ، ويمتد تشغيل هذة القطارات حتى 20 أبريل الجارى.

مواعيد القطارات الإضافية:

- تشغيل قطار 1940 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من 6 / 4 / 2024 وحتى 18 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:10.



- تشغيل قطار 1941 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 7 / 4 / 2024 وحتى 19 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:10.



- تشغيل قطار 1942 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من 6 / 4 / 2024 وحتى 18 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:30 ويصل أسوان الساعة 07:05 .



- تشغيل قطار 1943 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 7 / 4 / 2024 وحتى 19 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 19:50 ويصل القاهرة الساعة 08:40.



- تشغيل قطار 1944 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من ليلة 6-7 / 4 / 2024 وحتى ليلة 18-19 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:40 ويصل أسوان الساعة 13:45.



- تشغيل قطار 1945 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 8 / 4 / 2024 وحتى 20 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10:30 ويصل القاهرة الساعة 23:05.



- تشغيل قطار 1946 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يوم 8 / 4 / 2024 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:00 ويصل أسوان الساعة 05:10 طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1947 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يوم 12/4/2024 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:00 ويصل القاهرة الساعة 21:35.



- تشغيل قطار 1948 ( ثالثة مكيفة ) الإسكندرية / أسوان يوم 7 / 4 / 2024 فقط حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 11:50 ويصل أسوان الساعة 03:55 طبقا للجدول المرفق على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 7 / 4 / 2024 فقط بين القاهرة / الإسكندرية حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:10 ويصل الإسكندرية الساعة 02:35.

- تشغيل قطار 1949 ثالثة مكيفة أسوان / الإسكندرية يوم 13/ 4/ 2024 فقط محطة أسوان الساعة 09:00 ويصل الاسكندرية الساعة 00:50 طبقا للجدول المرفق على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 7 / 4 / 2024 فقط بين الإسكندرية / القاهرة حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 11:50 ويصل الاسكندرية الساعة 14:15.