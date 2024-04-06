السجن المؤبد لشقيقين قتلا نجلة أحدهما بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، نقاش وموظف بالسجن المؤبد؛ لاتهامهما بقتل نجلة الأول لشكه في سوء سلوكها والتخلص من جثمانها بإلقائه بأحد المجاري المائية بمركز أبو حماد.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد عابدين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود محمد منصور وأيمن حمدان ومصطفى شعيشع، وأمانة سر تامر عبدالعظيم.

تعود أحداث القضية رقم 22943 لسنة 2023 جنايات مركز أبو حماد، المقيدة برقم 4106 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 13 نوفمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "أيمن م أ م" 46 عاما، نقاش، وشقيقه "أحمد م أ م ال" 54 عاما، موظف مقيمان بمدينة الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهما بقتل المجني عليها "ح أ م م" نجلة المتهم الأول، لشكه في سوء سلوكها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلا المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار المصمم عليه بأن بيتا النية وعقدا العزم وتوجها لحيث أيقنا تواجدها برفقة والدتها واصطحبا إياها بالسيارة بقيادة المتهم الثاني وما أن تمكن منها الأول حتى أجهز عليها ووضع على رأسها كيس بلاستيكي أعده سلفا قاطعا به كل السبل لأخذ أنفاسها ففارقت الحياة، وما أن نالوا مقصدهما حتى تخلصا من الجثمان بأن ألقوه بأحد المجاري المائية، وذلك على إثر شكه في سلوكها على النحو المبين بالتحقيقات.