إصابة طفلة تناولت أدوية مجهولة فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيبت طفلة بحالة إعياء؛ إثر تناولها أدوية غير معلومة داخل منزل أسرتها بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابة إلى مستشفى ديرب نجم المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول "شذى ح" 15 عاما، مقيمة بمركز ديرب نجم، مصابة بحالة إعياء إدعاء تناول أدوية غير معلومة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفلة إثر تناولها أدوية غير معلومة داخل منزل أسرتها، وتم تحويلها إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.