الرئيس التونسى: لا مجال للقبول بمرشحين للرئاسة يرتمون فى أحضان الخارج

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أكد الرئيس التونسى قيس سعيد اليوم السبت انه لا مجال للرجوع الى الوراء والقبول بمرشحين للانتخابات الرئاسية يرتمون فى أحضان الخارج، مؤكدا أن المرشح يجب ان يكون مزكى من قبل التونسيين وحدهم.



جاءت تصريحات الرئيس التونسى فى كلمة القاها عقب زيارة ضريح الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بمناسبة ذكرى رحيله..وذلك وفقا لبيان للرئاسة التونسية.



وأضاف الرئيس التونسى قائلا "ان السلطة تفرز الاحتجاج ومن ينقد مرحبا به، ولكن المهم هو التعايش السلمى بين السلطة والمعارضة فى اطار القانون والدستور"، مؤكدا أن السلطة ليست طموحا وكرسيا بل هى مسؤولية وثبات على العهد.



وأكد سعيد العزم على مواصلة تطهير البلاد ممن عاثوا فيها الفساد، وقال سعيد "نحن اليوم نخوض حرب وجود من أجل هذا الوطن"، مشيرا الى أن التونسيين أظهروا وعيا غير مسبوق فى مواجهة هذه المؤامرة ويعلمون كل الخفايا.