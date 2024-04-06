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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف مجهولة جنوبى دمشق

السبت، 06 أبريل 2024 02:39 م
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف مجهولة جنوبى دمشق صواريخ
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال المرصد السوري، اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف مجهولة جنوبي العاصمة دمشق، موضحا أنه سماع أصوات رشـاشات ( 23) تابعة للقوات السورية في محيط العاصمة.

والأسبوع الماضي، كشف التلفزيون السوري الرسمي، الإثنين، أن "ضربات إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق"، مما خلف مقتل وإصابة عدة أشخاص.

حينها نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 17.00 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق".







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