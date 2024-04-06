الحج والعمرة بالسعودية تقدم نصائح لضيوف الرحمن فى العشر الأواخر.. تفاصيل

إيمان حنا

وجهت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، نصائح لضيوف الرحمن خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، داعية إياهم للالتزام بها خلال تواجدهم فى الحرمين.

أولى تلك النصائح الالتزام باستخدام الكمامة ، حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن في العشر الأواخر من رمضان.

كما دعتهم إلى الحفاظ على الهدوء، والتعاون للحفاظ على النظام، والاستماع إلى إرشادات رجال الأمن، كما نصحت بعدم حمل أمتعة خلال أداء المناسك.

وأطلقت وزارة الحج هاشتاج #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق، محذرة من الزحام الشديد داخل الحرم في العشر الأواخر، داعية الجميع إلى الالتزام بالنصائح لسلامة الزوار.

وقالت الوزارة، عبر إنفوجرافيك معلوماتي نشرته اليوم: "ارتد كمامة نظيفة وجديدة، واستمع إلى إرشادات رجال الأمن، وأد المناسـك بسكينة وهدوء".