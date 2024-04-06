التفاصيل الكاملة للمؤتمر الإقليمي الـ12 لغرفة التجارة الأمريكية بالشرق الأوسط

كتب عبد الحليم سالم

تنطلق فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني عشر لغرفة التجارة الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تستضيفه غرفة التجارة الأمريكية بدبي في الفترة من 17 إلى 19 أبريل في دبي الميناء السياحي.. تحت شعار "منطقة واحدة، صوت واحد"، وتشارك فى المؤتمر وفود من مصر، تونس، المغرب من شمال افريقيا، بالإضافة إلى فلسطين والأردن وعمان والسعودية والبحرين والإمارات وقطر والكويت.

يجمع هذا المؤتمر قادة وخبراء من 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمتد المؤتمر بحسب الموقع الرسمي لغرفة دبى لمدة 3 أيام.

ويتحدث في المؤتمر بحسب الموقع الرسمة لغرفة دبى، نيناد باتشيك - كمتحدث رئيسي ، مؤسس ورئيس شركة GLOBAL SUCCESS ADVISORS ومجموعة أعمال أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهو مؤلف لأربعة كتب، أحدثها "مستقبل الأعمال في الشركات الناشئة".

ويعد واحدا من الرواد في العالم في مجال الاقتصاد العالمي والأسواق الناشئة والشركات استراتيجيات النمو الدولي الأسرع.



خلال هذه الأيام الثلاثة، سنناقش مواضيع مختلفة تؤثر على الأعمال التجارية في جميع أنحاء المنطقة، نحن نهدف إلى معالجة التحديات والفرص المتعددة الأوجه التي تحدد مشهد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأكيدًا على قيمة المنطقة، ستمتد جهودنا الجماعية إلى ما هو أبعد من الحوار، وتعزيز التعاون بشأن القضايا واللوائح الحاسمة التي تؤثر على الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وتتضمن اجندة المؤتمر في يومه الأول، حفل استقبال للتواصل - تجمع حصري لمندوبي غرفة التجارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يجمع مندوبين من 11 دولة في المنطقة. ويهدف هذا التجمع الحصري إلى تعزيز الاتصالات وتشجيع التعاون عبر الحدود وتمهيد الطريق لإجراء مناقشات هادفة طوال فترة المؤتمر.

واليوم الثاني - الخميس 18 أبريل 2024 تتضمن الجلسة الافتتاحية. كبار الشخصيات والمتحدثين القياديين، حيث سيتم مناقشة كيف أن استراتيجيات التمويل لا تدعم مبادرات الطاقة فحسب، بل تشمل أيضًا اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة من أجل تمويل مستدام ومسؤول.

كما سيتم مناقشة ما تواجهه التجارة من التحديات، بما في ذلك مخاوف الأمن التجاري والتنويع الاقتصادي، في هذا السياق، تستكشف هذه الجلسة تأثير قضايا التجارة العالمية، والدعاية والحروب التجارية، والتعاون التجاري الإقليمي - التعاون التجاري والتكامل داخل المنطقة أثناء معالجة الحواجز التجارية - الممارسات التجارية المستدامة.

وتتضمن الأجندة الجلسة التحضيرية الثالثة: صياغة غد مستدام: استراتيجيات ما بعد COP28 من أجل المناخ المستمر، عبر مناقشة القراءة الشاملة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، وتحليل النتائج الرئيسية ومعالجة الجهود العالمية الرامية إلى إحداث تغيير ملموس في المناخ.



ومن بين فعاليات المؤتمر جلسة حول الأمن الغذائي والمائي والعلاقة المعقدة بين إدارة المياه والأمن الغذائي، ثم جلسة نقاش حول التكنولوجيا الابتكار والأمن السيبراني، وفى يوم الجمعة 19 أبريل 2024 سيتم عقد اجتماع مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث سيتم توقيع مذكرة تفاهم - إطلاق AMCHAM في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيكون السوق الافتراضي لمجلس غرفة التجارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمثابة منصة عبر الإنترنت تربط بين أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوفر لهم مساحة لعرض منتجاتهم وخدماتهم، وتعزيز التجارة بين أعضاء المنطقة.

سيسمح السوق للشركات بزيادة ظهورها والوصول إلى عملاء جدد خارج شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع توفير إمكانية الوصول للمشترين المحتملين إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، وتتضمن الفعاليات جلسة العدالة الصحية خاصة ان معالجة الحاجة إلى فرص عادلة، والقضاء على الفوارق، والتغلب على العوائق النظامية لضمان قدرة الجميع على تحقيق أعلى مستوى من الصحة.



بجانب جلسة نقاش حول إطلاق العنان لإمكانات التعلم الآلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستقدم هذه المناقشة نظرة شاملة عن المشهد الحالي للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستكشاف التطبيقات والتحديات والنجاحات الحالية. وسوف يتعمق المتحدثون الخبراء في الفرص الفريدة التي توفرها المنطقة للتقدم ويناقشون الاستراتيجيات اللازمة لتسخير إمكاناتها الكاملة. بالإضافة إلى ذلك، ستلقي المناقشة نظرة استشرافية، واستكشاف آفاق آل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع الأخذ في الاعتبار الاتجاهات الناشئة، والتعاون المحتمل، والتأثير التحويلي لآل في مختلف القطاعات داخل المنطقة.