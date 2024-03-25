انطلاق المؤتمر الإقليمى الـ12 للغرفة الأمريكية بالشرق الأوسط.. 17 إبريل بدبى

كتب عبد الحليم سالم

تنطلق في 17 إبريل المقبل ولمدة يومين بأحد فنادق دبى بالإمارات العربية المتحدة، فعاليات المؤتمر الإقليمي الـ12 لغرفة التجارة الأمريكية بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، والذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية دبي.

وذكر المجلس الإقليمى لغرفة التجارة الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية أن المؤتمر الإقليمي الثاني عشر لغرفة التجارة الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يحمل عنوان "منطقة واحدة، صوت واحد" ، حيث سيشارك فيه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية وقادة الأعمال والخبراء من 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة الامريكية .

وبحسب البيان الذى نشرته الغرفة الأمريكية فإنه ستتناول حلقات اليوم الأول من المؤتمر موضوعات منها العدالة الصحية، والطاقة والتمويل، والأمن الغذائي والمائى، حماية العلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية، تكنولوجيا الابتكار والأمن السيبرانى.



وسيتضمن اليوم الثاني للمؤتمر إطلاق سوق غرفة التجارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو غد مستدام: استراتيجيات ما بعد COP28 للزخم المناخي المستمر، و إطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وبحث موضوعات منها حماية العلامة التجارية ، الامن المائي والغذائي وانتقال الطاقة والعدالة الصحية والذكاء الاصطناعي والابتكار والتكنولوجيا والامن السيبراني و السياسات الاقتصادية ، وcop 28.

وتشارك فى المؤتمر وفود من مصر، تونس، المغرب من شمال افريقيا، بالإضافة إلى فلسطين والأردن وعمان والسعودية والبحرين والإمارات وقطر والكويت.

