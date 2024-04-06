اليوم السابع
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السبت، 06 أبريل 2024 11:27 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ارتفاع عدد ضحايا زلزال تايوان إلى 13 قتيلا وأكثر من 1100 مصابا

السبت، 06 أبريل 2024 11:07 ص
ارتفاع عدد ضحايا زلزال تايوان إلى 13 قتيلا وأكثر من 1100 مصابا زلزال تايوان
أ ش أ

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ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب شرق جزيرة تايوان يوم الأربعاء الماضي 13 شخصا، فضلا عن إصابة أكثر من 1100 شخص.


وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية "سي جي تي إن" اليوم /السبت/ أن جهود الانقاذ تتواصل في ظل بقاء أكثر من 300 شخص محاصر، مشيرة إلى أن ما يزيد عن 500 هزة ارتدادية سجلت حتى الآن.


ولا يزال عدد من السكان في المناطق المتضررة جراء الزلزال يعيشون بدون كهرباء أو إمدادات مياه. وما زالت بعض الأجزاء من الطرق مغلقة.


ويعد زلزال الأربعاء الماضي الذي بلغت شدته 7.2 درجة على مقياس ريختر هو الأقوى الذي يضرب تايوان منذ 25 عاما.







عدد ضحايا زلزال تايوان

زلزال تايوان

تايوان

زلزال




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