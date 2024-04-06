أستراليا والصين تعلنان عن حل متفق عليه بشكل متبادل للنزاع التجارى بينهما

كتب عبد الحليم سالم

كشفت منظمة التجارة العالمية على موقعها الرسمي أنه في 29 مارس، قدمت أستراليا والصين إخطارًا إلى هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية WTO بشأن حل متفق عليه بشكل متبادل في النزاع DS602، "الصين - تدابير مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية على النبيذ من أستراليا" ، حيث تم تعميم الإخطار على أعضاء منظمة التجارة العالمية في 3 أبريل الجارى .

وأشارت منظمة التجارة العالمية انه وفقا للمادة 3.6 من التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات، ترغب أستراليا والصين في إخطار هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية ("DSB")، لافتة أنهم توصلوا إلى حل متفق عليه بشكل متبادل للمسألة التي أثارتها أستراليا في الصين - تدابير مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية على النبيذ.

يشار أن الحل المتفق عليه بين الطرفين في أي مرحلة من مراحل عملية تسوية النزاع، يمكن للأطراف تسوية النزاع من خلال إيجاد "حل متفق عليه بشكل متبادل". ويجب أن تكون الحلول المقبولة بشكل متبادل لأطراف النزاع متوافقة أيضًا مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية ذات الصلة، ويجب ألا تلغي أو تضعف الفوائد المتحققة بموجب الاتفاقية لأي عضو آخر. يتعين على الأطراف إخطار هيئة تسوية المنازعات والمجالس واللجان ذات الصلة بأي حل متفق عليه بشكل متبادل تم التوصل إليه.