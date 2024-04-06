اليوم السابع
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أحمد نعينع ضيف «مملكة الدراويش» مع قصواء الخلالى

السبت، 06 أبريل 2024 12:45 م
أحمد نعينع ضيف «مملكة الدراويش» مع قصواء الخلالى أحمد نعينع فى ضيافة برنامج مملكة الدراويش

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يحل الدكتور أحمد نعينع، قارئ القرآن الكريم، ضيفّا على برنامج "مملكة الدراويش".. الطريق إلى الله وذلك على مدار اليوم السبت مع قصواء الخلالى.

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات  برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.







احمد نعينع

المتحدة

اخبار مصر

مملكة الدراويش

قصواء الخلالى




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