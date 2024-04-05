5 خدمات تقدمها "منصة مصر للطاقة الشمسية" للمستثمرين.. تعرف عليها

كتبت رحمة رمضان

يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريد معرفته عن الخدمات التي تقدمها منصة مصر للطاقة الشمسية للمستثمرين من أصحاب الشركات في هذا المجال وهي كالآى:

1- تسجيل الشركة.

2- متابعة الطلب المقدم.

3- تأهيل شركة تنفيذ محطة شمسية.

4- اشتراطات التأهيل.

5- طلب تنفيذ محطة شمسية.

الجدير بالذكر أن "منصة مصر للطاقة الشمسية" يتم من خلالها التعرف على الشركات المؤهلة لإنشاء محطات طاقة شمسية لانتاج الكهرباء ومتابعة تركيبها للمواطنين أفرادًا وشركات، وربطها على شبكة الكهرباء القومية عن طريق شركات التوزيع المختلفة وتتيح أيضًا التواصل مع العملاء والجهات المعنية عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية علي الموبايل والتنبيهات علي المنصة، بالإضافة إلى إنشاء منظومة شكاوى قوية تربط جميع الجهات المعنية، الأمر الذي يساهم بشكل سريع نحو حل ومعالجة أي شكاوى بشكل أسرع.